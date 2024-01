A- A+

POLÍCIA Homem é assassinado a tiros na Zona Norte do Recife Segundo a polícia, corpo irá passar por perícia para identificação

Um homem não identificado foi morto a tiros, na noite de quarta-feira (10), no bairro de Brejo da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) da capital pernambucana para perícias tanatoscópica, para indicar a causa da morte, e necropapiloscópica, para identificação a partir das impressões digitais.

O caso foi registrado pela polícia como homicídio consumado, por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital. O corpo foi achado em via pública com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

"Um inquérito policial foi instaurado e maiores informações poderão ser repassadas em momento oportuno", disse a Polícia Civil.

Outro homicídio

No bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, um homem de 30 anos foi assassinado a tiros. O crime foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

"As investigações seguem até elucidação do crime", disse a Polícia Civil.

Veja também

MUNDO Taiwan se prepara para guerra cibernética em caso de invasão chinesa