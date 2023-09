Homem é assassinado a tiros por dois desconhecidos em Surubim, no Agreste

A- A+

Um homem de 36 anos foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (28), em Surubim, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na Vila da Cohab 2.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, a vítima estava numa rua quando dois desconhecidos chegaram ao local a pé e fizeram os disparos, tendo fugido logo em seguida.

Ainda não se sabe quem são os autores e nem qual seria a motivação deste crime, o que deve ser apontado pela apuração policial. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação.

O crime foi registrado na Delegacia de Limoeiro, no Agreste do Estado. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), de Caruaru, também no Agreste.

