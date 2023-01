A- A+

Violência Homem é assassinado em bar em Olinda; mulher que estava no local fica ferida De acordo com as primeiras informações, acontecia um show no bar quando ocorreram os disparos

Um homem de 42 anos que estava em um bar na rua do Farol, no bairro do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi morto a tiros, na madrugada do domingo (15), segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Uma mulher de 21 anos, que também estava no local, ficou ferida. Ela foi atingida no ombro e foi socorrida.

De acordo com as primeiras informações, acontecia um show no bar quando ocorreram os disparos - não se sabe, até o momento, quem atirou. Pessoas que estavam no local correram. Os relatos indicam que houve quatro disparos, ao menos. O homem teria antecedentes criminais.

A Polícia Civil informou que o homem, identificado como Gleison Kléber da Silva, teria ido ao balcão para comprar uma bebida, quando foi alvejado. Já a mulher comprava um espetinho e foi alertada por uma amiga sobre um sangramento no ombro.

Os dois foram socorridos, mas o homem não resistiu. "As investigações foram iniciadas e seguem até esclarecimento do crime", disse a Polícia Civil, em nota.

A mulher foi socorrida inicialmente para o Hospital Tricentenário, em Olinda, de onde foi transferida para o Hospital Miguel Arraes, também na RMR. Ela não corre risco de morte.

O caso foi registrado pela equipe da Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como homicídio consumado e homicídio tentado.

