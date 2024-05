A- A+

Violência Homem é assassinado em Boa Viagem, nesta quinta (23); área, na rua Mamanguape, está isolada O efetivo fez o isolamento da área para preservar a cena do crime, até a chegada dos peritos

Um homem foi morto na manhã desta quinta-feira (23), na rua Mamanguape, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a corporação foi acionada, através do 19º BPM, para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. E, ao chegar no local, constatou que um homem foi vítima de homicídio.

O efetivo fez o isolamento da área para preservar a cena do crime, até a chegada dos peritos. A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.

