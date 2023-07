A- A+

Recife Homem é assassinado em frente a restaurante na Zona Sul do Recife As polícias Militar e Civil de Pernambuco, além do Instituto Médico Legal (IML) estão no local

Um homem foi morto a tiros em frente ao restaurante Sal e Brasa, na avenida Presidente Dutra, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.



O crime aconteceu no início da tarde desta terça-feira (25), no estacionamento do estabelecimento comercial.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Victor Leite, a vítima estava acompanhada da esposa e da filha, e foi executada com cinco tiros na cabeça, de arma calibre 9mm, provavelmente por dois executores.



"A vítima teria estacionado o veículo no restaurante com a família quando foi surpreendida por indivíduos que efetuaram disparos de calibre 9 mm. A vítima morreu no mesmo momento que foi atingida pelos disparos", informou o delegado.

Ainda segundo Victor Leite, há suspeita de que o crime tenha relação com disputa de facções criminosas, e de que a vítima seria integrante do Comando Vermelho.



A mulher e a filha do homem morto foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As polícias Militar e Civil de Pernambuco, além do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do crime para efetuar as diligências e recolher o corpo.

