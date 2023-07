Homem é atingido por boi em feira de gado em Caruaru e é transferido em estado grave para o HR

A- A+

Um homem de 62 anos foi atingido por um boi, em Caruaru, no Agreste, e está internado em estado grave, no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.



A vítima, que não teve o nome divulgado, foi ferida durante a Feira do Gado, na manhã dessa terça-feira (25). Não há informações sobre como ocorreu o acidente.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro e, no local, encontrou o homem consciente, com um corte na cabeça.

Segundo a corporação, após o primeiro atendimento, a vítima foi levada ao Hospital Regional do Agreste (HRA).



Após ter o estado de saúde agravado, ainda na noite da terça, o homem precisou ser transferido para o HR, no Recife.



Ele está intubado, em estado grave, de acordo com a unidade hospitalar.

