Saúde Homem é atingido por raio enquanto cozinhava perto da janela; entenda Márcio de Oliveira Rodrigues, de 23 anos, foi internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, no estado do Acre; mas já passa bem

Um homem de 23 anos foi atingido pela descarga elétrica de um raio dentro de sua cozinha na terça-feira (16), no km 100 da rodovia Transacreana, em Rio Branco, no Acre. Márcio de Oliveira Rodrigues estava internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, mas após avaliações médicas recebeu alta nesta quarta-feira (17) e passa bem, segundo informações do diretor do local.

A equipe de resgate relatou que Márcio chegou ao pronto-socorro com espasmos (contrações involutárias pelo corpo), sinal da gravidade do choque elétrico. Familiares e testemunhas locais afirmam que uma árvore próxima à casa de Márcio atraiu o relâmpago durante uma forte tempestade com chuva.

O choque elétrico causou a morte de um boi e parte da energia acumulada se direcionou à residência do acreano. Este, que estava perto da janela portando uma faca enquanto preparava seu jantar, foi atingido em cheio.

Após ser acertado, Márcio desmaiou. Seus familiares o encontraram inconsciente e constataram o ocorrido ao verem árvore partida ao meio.

