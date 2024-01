A- A+

RECIFE Homem é atropelado por BRT no bairro do Derby, no Recife Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima

Um homem de 52 anos foi atropelado por um BRT, no início da manhã desta segunda-feira (15), no bairro do Derby, área central do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 6h02. Equipe foi enviada ao local e encaminhou o homem ao Hospital da Restauração (HR), no mesmo bairro.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Testemunhas no local relataram que o homem estaria apressado e teria atravessado a via com o sinal fechado para pedestres, quando terminou sendo atropelado pelo veículo.

