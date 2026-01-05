A- A+

RMR Homem é atropelado por kombi na BR-101, em Paulista; trânsito na área fica congestionado O sinistro aconteceu por volta das 7h50 desta segunda-feira (5) no Km 51 da BR 101

Um homem de 57 anos foi atropelado por uma kombi no quilômetro 51 da BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O sinistro aconteceu por volta das 7h50 desta segunda-feira (5), e, por conta disso, o trânsito na área, no sentido João Pessoa, ficou congestionado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para o atendimento, o homem atropelado ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, também na RMR, e está "clinicamente estável".



Já o motorista da kombi não ficou ferido. "Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", explicou a PRF.

