acidente Homem é atropelado por metrô entre as estações Joana Bezerra e Recife; quadro é estável O rapaz, de idade não identificada, foi encaminhado ao Hospital da Restauração com lesões na face

Um homem, de idade não identificada, foi atropelado por metrô nos trilhos entre as estações Joana Bezerra e Recife, na tarde desta quarta-feira (22).

Apesar dos ferimentos, o homem atropelado recebeu atendimento do moto-resgate do Corpo de Bombeiros e da equipe médica do Samu e foi encaminhado com vida e estável ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central da Capital pernambucana.

De acordo com o tenente Fagner, do Corpo de Bombeiros, o rapaz estava inconsciente no momento do resgate e apresentava lesões na região frontal da face, na cervical, no maxilar e no dedo anelar direito. O estado é grave.

Tenente Fagner, do Corpo do Bombeiros. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

De acordo com informações de testemunhas, que foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem estava retirando capim da vegetação próxima aos trilhos.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos Empresa) informou que não houve paralisação da atividade do metrô.

Confira a nota completa da CBTU:

"Hoje por volta das 15:21 horas , um trem atropelou um homem que estava atravessando os trilhos, entre as estações Joana Bezerra e Recife , o SAMU foi acionado e juntamente com os bombeiros, prestaram os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pra o Hosoital da Restauração. Informamos que não houve paralisação no sistema!".

