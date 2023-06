A- A+

RECIFE Homem é atropelado por ônibus no Terminal Cais de Santa Rita, no Centro do Recife De acordo com testemunhas, ele estava consumindo bebidas alcoólicas desde a noite anterior

Um homem foi atropelado por um ônibus da empresa Borborema, que cumpria a linha Brasília Teimosa, no Terminal Cais de Santa Rita, no Centro do Recife, por volta das 6h desta sexta-feira (16).

Ele, que não teve nome nem idade divulgados, foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração, no Derby. Até o momento, seu estado de saúde não foi informado pela unidade.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estiveram no local e realizaram um teste do bafômetro no motorista do coletivo. Não foi encontrado teor alcoólico.

Perícia

Peritos criminais da Secretaria de Defesa Social (SDS) realizam um trabalho de coleta de vestígios no local. É possível ver manchas de sangue no chão, além de pares de meias e sapatos, junto de partes da calça jeans que ele vestia.

A análise preliminar da perícia, de acordo com Severino Arruda, que coordena a ação, diz que “ele deve ter tido a pele arrancada pelo pneu e, pela quantidade de sangue perdida, deve ter lesado a região femural”.



De acordo com pessoas que estavam no local no momento do atropelamento, o homem estava ingerindo bebidas alcoólicas desde a noite anterior e havia se abaixado para pegar um pombo, quando a batida aconteceu.

A tese de que ele não estava em pé foi reforçada pelo perito.

“Se ele estivesse em pé no momento, o para-brisa estaria com alguma fissura”, disse.

Abalado, o motorista do ônibus acompanha o trabalho da perícia, mas não quis dar entrevistas.

