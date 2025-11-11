A- A+

RMR Homem é atropelado por BRT no TI Pelópidas Silveira, em Paulista Por conta do ocorrido, os coletivos que circulam no local precisaram fazer retorno nas vias locais

Um BRT atropelou um pedestre no Terminal Integrado (TI) Pelópidas Silveira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso aconteceu por volta das 7h50 desta terça-feira (11) e envolveu um ônibus da linha 1076 (TI Pelópidas - PCR).



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem tem 54 anos e foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Por conta do ocorrido, os coletivos que circulam no local precisaram fazer retorno nas vias locais.

A reportagem entrou em contato com a Conorte, empresa de ônibus que circula os BRTs da RMR, que confirmou o caso.



A Conorte informou, a partir do relato do motorista, que o coletivo trafegava no sentido centro/sul e realizava a manobra de retorno para o desembarque de passageiros.



"O pedestre, que estava na faixa de rolamento, em uma curva, atravessou a via repentinamente, ocorrendo o atropelamento", informou a empresa, destacando que, além do Samu, o Corpo de Bombeiros também foi acionado.



A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para atendimento médico.

"O Conorte está colaborando com as autoridades competentes para o esclarecimento do ocorrido e reforça seu compromisso com a segurança de passageiros, pedestres e colaboradores", apontou a empresa, em nota.

Veja também