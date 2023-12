A- A+

POLÍCIA Homem é baleado ao sair de restaurante no Recife; Polícia Civil investiga crime Jovem relatou que quando saiu do estabelecimento para buscar seu carro, um "desconhecido" teria lhe chamado para perto e atirou, fugindo em seguida

Um homem de 19 anos foi baleado, na tarde de quarta-feira (20), ao sair de um restaurante localizado na rua Oliveira Fonseca, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Civil, o jovem relatou que quando saiu do estabelecimento para buscar seu carro, um "desconhecido" teria lhe chamado para perto e atirou, fugindo em seguida.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital como tentativa de homicídio. O jovem foi socorrido para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", disse a Polícia Civil. Ainda não se sabe a motivação do crime.



