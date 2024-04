A- A+

VIOLÊNCIA Homem é baleado durante assalto, na Imbiribeira Vítima foi socorrida para um hospital no centro do Recife

Um homem foi baleado, na avenida Antônio Falcão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, na noite da última segunda-feira (1º). A vítima, com as iniciais do nome R. C., de 61 anos, foi socorrida para o Hospital Esperança, com ferimentos na coxa.

De acordo com a Polícia Militar, o homem relatou que teria sido vítima de assalto. Os agentes do 19º BPM foram acionados para dar apoio ao Samu no socorro de urgência.



Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Netanyahu admite que trabalhadores morreram em bombardeio israelense "não intencional"