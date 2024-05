A- A+

Crime Homem é baleado em Cidade Universitária e morre dentro de campus da UFPE, na Zona Oeste do Recife A vítima foi alvejada nas imediações da universidade e em seguida correu para dentro do campus, onde foi encontrado sem vida

Um homem de 37 anos foi morto na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, após ser atingido por disparos de arma de fogo, na última sexta-feira (17).

Em nota, a Polícia Civil divulgou que, segundo relatos de testemunhas, "a vítima foi alvejada por homens desconhecidos" nas imediações da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Em seguida, o homem de 37 anos entrou no campus na tentativa de fugir dos autores do crime, porém, foi a óbito no local.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada por meio do 12º Batalhão para uma ocorrência de homicídio, nas proximidades da UFPE.

“Ao chegar no local, o efetivo constatou a veracidade dos fatos. A PM realizou o isolamento da área e acionou os órgãos competentes. As investigações sobre a ocorrência seguem sob responsabilidade da Polícia Civil”, destacou.

Já a Polícia Civil ressaltou que as investigações seguem até o esclarecimento do crime. O caso, identificado como homicídio consumado, foi registrado por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital.

