Um homem, identificado apenas como “Marcelinho”, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na Praia do Pina, no início da tarde desta quinta-feira (2), data que inicia o feriadão do Dia de Finados. Ele morava no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu nas proximidades do Bar da Galega. De acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem nesta tarde, e que pediram para não ter as suas identidades reveladas, foram ouvidos mais de dez disparos e um dos tiros atingiu a cabeça da vítima.

Ainda de acordo com as testemunhas, ele era conhecido na região e estava envolvido com tráfico de drogas, chegando, inclusive, a cometer assaltos em barracas próximas de onde foi alvejado.

Marcelinho foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Com ele, os policiais encontraram oito quilos de maconha.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver muita correria no momento dos disparos e algumas pessoas se jogando na areia para se proteger.

Comerciantes da área onde aconteceu o crime não quiseram dar entrevista, mas alegaram ter sofrido prejuízo financeiro, já que muitas pessoas deixaram o local sem pagar a conta do que consumiam.

