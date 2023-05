A- A+

Um homem de 27 anos foi baleado na manhã deste domingo (28) na praia do Pina, na Zona Sul do Recife. Ele estava em um campo de futebol na faixa de areia. Seu nome não foi divulgado. Segundo testemunhas, pelo menos cinco tiros foram ouvidos. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o caso.

Uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi até o local e efetuou o socorro do homem. De acordo com a corporação, ele foi conduzido até o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, em estado grave de saúde. O caso foi classificado como “tentativa de homicídio”.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver curiosos cercando o homem no calçadão.

Abaixo, confira a nota da PM sobre o caso

“Na manhã deste domingo (28), policiais militares do 19º BPM foram acionados pela central para uma ocorrência de tentativa de homicídio, no campo de futebol situado na faixa de areia da praia do Pina. O efetivo confirmou a veracidade do fato e efetuou o socorro da vítima em estado grave ao Hospital da Restauração.”

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Hospital da Restauração (HR), mas não obteve respostas sobre o quadro de saúde do homem até o momento.

