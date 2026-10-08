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Imigração Homem é baleado por agente do ICE em Nova York A Polícia de Nova York informou que "A pessoa ferida por disparo de arma de fogo foi levada para um hospital próximo. Atualmente, está consciente e recebe atendimento médico"

Um homem foi baleado nesta quinta-feira (8) por um agente do ICE, a polícia americana de imigração, durante uma operação no distrito do Bronx, em Nova York, segundo autoridades e diversos veículos da imprensa local.

“Agentes federais das forças de segurança” estão envolvidos no incidente, no bairro de Marble Hill, informou a Polícia de Nova York, sem especificar a agência responsável.

Vários meios de comunicação locais identificaram o agente como integrante do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE). Procurado pela AFP, o órgão não respondeu de imediato.

“A pessoa ferida por disparo de arma de fogo foi levada para um hospital próximo. Atualmente, está consciente e recebe atendimento médico”, informou a Polícia de Nova York.

A New York Immigration Coalition, organização que defende os direitos dos imigrantes, reagiu ao novo incidente. “Este incidente nos lembra mais uma vez da violência desenfreada e sem controle que o ICE propaga em nossas comunidades”, declarou em comunicado.

“Exigimos uma investigação imediata sobre este disparo, a divulgação das imagens das câmeras corporais e que os agentes do ICE que fizeram uso excessivo da força sejam responsabilizados”, acrescentou.

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