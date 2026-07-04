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rio de janeiro Homem é baleado por PM em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio De acordo com o G1, disparo aconteceu depois de uma briga de trânsito no bairro carioca

Um homem foi baleado por um policial militar na última sexta-feira (3) na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em nota, a PM informou que será aberto um procedimento para esclarecer o fatos ocorridos. De acordo com o G1, o disparo aconteceu após uma briga de trânsito.

O homem baleado foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte da cidade. A Polícia Militar informou ainda que agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para a ocorrência e foram até o local. Segundo o G1, houve uma colisão entre veículos, seguida de um desentendimento entre os envolvidos na confusão e do disparo feito pelo PM.

Ainda de acordo com o portal, a vítima se chama Samuel de Aguiar Guimarães, tem 64 anos e foi atingida no abdômen. O policial militar também foi levado para o hospital e recebeu atendimento médico por conta de algumas escoriações.

Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) agora investigam o caso, ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança.

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