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Mata Norte Homem leva cabeçada e é arremessado por boi em Paudalho; câmera registra momento Prefeitura de Paudalho informou que o homem deu entrada em uma unidade de saúde apresentando lesão no pé esquerdo

Um homem ficou ferido ao levar uma cabeçada de um boi, na cidade de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu no bairro de Guadalajara, na tarde da última sexta-feira (15), e foi gravado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que o homem, que não teve o nome e idade divulgados, caminha na rua.

O boi surge por trás da vítima, corre e dá uma cabeçada no homem, que chega a ser arremessado.

Por meio de nota, a prefeitura de Paudalho informou que o homem deu entrada em uma unidade de saúde apresentando lesão no pé esquerdo após acidente envolvendo o animal.

"A equipe realizou os procedimentos necessários, incluindo avaliação clínica, realização de exames, sutura da lesão e administração de medicação sintomática. O paciente recebeu alta médica com prescrição de antibiótico para profilaxia e demais orientações", detalhou a gestão.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca do município também se manifestou sobre o caso. A pasta destacou que não havia recebido denúncia prévia sobre o ocorrido.

"O município realiza diariamente rondas e ações de recolhimento de animais em situação de soltura em ruas e rodovias e irá intensificar a fiscalização na localidade mencionada. Há indícios de que o animal tenha escapado de uma área privada. A secretaria informa ainda que está adotando as medidas cabíveis para apuração do caso e prevenção de novas ocorrências", ressaltou a pasta.



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