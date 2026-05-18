Seg, 18 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mata Norte

Homem leva cabeçada e é arremessado por boi em Paudalho; câmera registra momento

Prefeitura de Paudalho informou que o homem deu entrada em uma unidade de saúde apresentando lesão no pé esquerdo

Reportar Erro
Caso aconteceu no bairro de Guadalajara, na tarde da última sexta-feira (15) Caso aconteceu no bairro de Guadalajara, na tarde da última sexta-feira (15)  - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um homem ficou ferido ao levar uma cabeçada de um boi, na cidade de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu no bairro de Guadalajara, na tarde da última sexta-feira (15), e foi gravado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que o homem, que não teve o nome e idade divulgados, caminha na rua.

O boi surge por trás da vítima, corre e dá uma cabeçada no homem, que chega a ser arremessado.

Leia também

• Homem é preso após matar companheira a facadas dentro de casa; vítima estava grávida

• Mulher é presa com 6,8 kg de cocaína escondidos em tabuleiro de xadrez no Aeroporto do Recife

Por meio de nota, a prefeitura de Paudalho informou que o homem deu entrada em uma unidade de saúde apresentando lesão no pé esquerdo após acidente envolvendo o animal.

"A equipe realizou os procedimentos necessários, incluindo avaliação clínica, realização de exames, sutura da lesão e administração de medicação sintomática. O paciente recebeu alta médica com prescrição de antibiótico para profilaxia e demais orientações", detalhou a gestão.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca do município também se manifestou sobre o caso. A pasta destacou que não havia recebido denúncia prévia sobre o ocorrido.  

"O município realiza diariamente rondas e ações de recolhimento de animais em situação de soltura em ruas e rodovias e irá intensificar a fiscalização na localidade mencionada. Há indícios de que o animal tenha escapado de uma área privada. A secretaria informa ainda que está adotando as medidas cabíveis para apuração do caso e prevenção de novas ocorrências", ressaltou a pasta.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter