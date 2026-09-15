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Agreste Homem de 25 anos é detido ao tomar banho de calcinha em praça de Bezerros Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência de "atentado violento ao pudor"

Um homem de 25 anos foi detido após ser flagrado seminu, de calcinha, tomando banho em uma praça no centro da cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (14), na Praça Duque de Caxias e foi gravado por pessoais que estavam na área.

Segundo a prefeitura de Bezerros, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência de "atentado violento ao pudor".

"Ao chegar ao local, os agentes da GCM encontraram um homem vestido apenas com uma peça íntima feminina, tomando banho dentro da fonte da Praça Duque de Caxias", informou a gestão, destacando que um decreto municipal proíbe banho no local.

Ainda de acordo com a gestão, a partir de relatos de populares, o homem estava fazendo gestos obscenos, agiu de forma agressiva durante a abordagem e teria tentado fugir dos agentes.

"Populares começaram a agredir o homem, mas foram contidos com a chegada da PM", destacou a prefeitura, informando que o homem foi contido e levado à Delegacia de Polícia Civil.

"Após registro do Boletim de Ocorrência, o homem foi conduzido até à Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) para fazer exame traumatológico e, depois, conduzido de volta para delegacia. Durante o depoimento, o homem alegou que fez uso de substâncias nocivas à saúde, fato que teria provocado o surto", afirmou a gestão.

Familiares foram chamados para acompanhar o caso na delegacia, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado e o homem liberado em seguida.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que a 91ª Delegacia de Plantão de Bezerros registrou a autuação em flagrante delito de um homem de 25 anos por ato obsceno em praça pública.

"Após ser detido, o suspeito foi apresentado à autoridade policial, que determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor, sendo adotadas as medidas legais cabíveis ao caso", afirmou a PCPE.

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