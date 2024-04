Homem é detido após esfaquear pessoas perto do metro em Londres

Um homem de 36 anos foi detido durante a manhã desta terça-feira (30), depois de relatos de que várias pessoas foram esfaqueadas perto da estação de metro de Hainault, em Londres. Ao menos cinco pessoas foram levadas ao hospital. Dois policiais estariam entre as vítimas. O suspeito foi detido com uma espada.

“Foi declarado um incidente crítico em Hainault, na zona nordeste de Londres, no meio de relatos de várias pessoas esfaqueadas numa estação”, informou o deputado do Partido Trabalhista britânico Wes Streeting no X. “Um homem foi detido”, acrescentou.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword.



Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe