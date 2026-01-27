Homem é detido após golpear veículo de comitiva de Milei na Argentina
O presidente argentino está na cidade de Mar del Plata
Um homem foi detido nesta terça-feira (27) depois de golpear um dos veículos da comitiva do presidente argentino, Javier Milei, na cidade de Mar del Plata.
Milei está nesse balneário, localizado 400 quilômetros a sudeste de Buenos Aires, no âmbito de seu chamado "Tour da Gratidão", com o qual promete percorrer diferentes pontos do país para se encontrar com os eleitores que apoiaram sua gestão nas últimas eleições legislativas de 2025.
Nesta terça-feira, ele saía de um teatro no centro da cidade após ensaiar a canção que interpretará à noite no espetáculo de sua ex-namorada, a comediante Fátima Flórez.
Segundo pôde ser visto em imagens registradas por diferentes veículos de comunicação, um homem se aproximou da caravana de veículos e, em meio a uma multidão que aguardava para ver Milei, golpeou com a palma da mão aberta o lado esquerdo de uma das caminhonetes.
Nas imagens, não é possível ver se o presidente estava nesse veículo.
Segundos depois, o motorista parou a caminhonete, um dos integrantes da equipe de segurança desceu e ordenou a outros que detivessem o agressor. Cerca de dez agentes armados cercaram e algemaram o homem.
A atividade mais importante de Milei na cidade será sua participação como orador principal em uma nova edição da La Derecha Fest, um evento que reúne representantes libertários e aliados do governo.