CRIME
Homem é detido após mostrar partes íntimas para crianças em Agrestina
De acordo com informações obtidas pela polícia, populares tentaram agredir o homem antes da chegada dos policiais
Um homem de 43 anos foi detido suspeito de cometer atos obscenos contra crianças de 5 e 12 anos no município de Agrestina, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite do domingo (20).
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem é apontado como "suspeito exibir as partes íntimas para as vítimas". Ele foi autuado em flagrante por meio da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru.
Leia também
• Seis lojas são interditadas e 19 celulares apreendidos em operação contra irregularidades na RMR
• Apac prevê chuva moderada na RMR e Zona da Mata de Pernambuco nesta quinta (10)
• Pernambuco tem 14 trechos de praias da RMR e do litoral impróprios para banho, segundo a CPRH
De acordo com informações obtidas pela polícia, populares tentaram agredir o homem antes da chegada dos policiais.
As identidades do homem e das vítimas não foram reveladas. "O suspeito foi encaminhado à Justiça para adoção das medidas cabíveis", completou a corporação.