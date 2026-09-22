A- A+

CRIME Homem é detido após mostrar partes íntimas para crianças em Agrestina De acordo com informações obtidas pela polícia, populares tentaram agredir o homem antes da chegada dos policiais

Um homem de 43 anos foi detido suspeito de cometer atos obscenos contra crianças de 5 e 12 anos no município de Agrestina, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite do domingo (20).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem é apontado como "suspeito exibir as partes íntimas para as vítimas". Ele foi autuado em flagrante por meio da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru.

De acordo com informações obtidas pela polícia, populares tentaram agredir o homem antes da chegada dos policiais.

As identidades do homem e das vítimas não foram reveladas. "O suspeito foi encaminhado à Justiça para adoção das medidas cabíveis", completou a corporação.

Veja também