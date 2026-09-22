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CRIME

Homem é detido após mostrar partes íntimas para crianças em Agrestina

De acordo com informações obtidas pela polícia, populares tentaram agredir o homem antes da chegada dos policiais

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Suspeito foi encaminhado à Delegacia da Mulher de CaruaruSuspeito foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Caruaru - Foto: Hélia Scheppa/SEI

Um homem de 43 anos foi detido suspeito de cometer atos obscenos contra crianças de 5 e 12 anos no município de Agrestina, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite do domingo (20).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem é apontado como "suspeito exibir as partes íntimas para as vítimas". Ele foi autuado em flagrante por meio da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru.

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De acordo com informações obtidas pela polícia, populares tentaram agredir o homem antes da chegada dos policiais.

As identidades do homem e das vítimas não foram reveladas. "O suspeito foi encaminhado à Justiça para adoção das medidas cabíveis", completou a corporação.

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