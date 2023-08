A- A+

VIOLÊNCIA Em Caruaru, homem é detido pela polícia por agressão à esposa; vítima abordou viatura em ronda Caso aconteceu nesta terça-feira (15), no bairro do Salgado

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) nesta terça-feira (15), acusado de agredir a esposa, uma mulher de 46 anos, com socos, empurrões e puxões de cabelo. O caso aconteceu na casa em que moram, no bairro do Salgado, em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas pela PM, a própria mulher foi quem abordou os policiais, que faziam uma ronda nas proximidades, no bairro das Rendeiras.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem foi autuado, na esfera doméstica e familiar, por violência, ameaça e injúria.

Ele não teve sua identidade revelada e, segundo a corporação, foi "levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição para audiência de custódia".

Denuncie

Para denúncias de violência contra a mulher, basta entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher através do número 180. O serviço funciona 24h para todos os lugares do Brasil, em todos os dias.

Além da ligação, também é possível denunciar através do aplicativo de mensagens WhatsApp, sendo necessário adicionar o contato à agenda através do (61) 996-100-180.

No segundo formato, o atendimento será conduzido por uma atendente virtual, apelidada de “Pagu”, em homenagem à escritora feminista Patrícia Galvão, que morreu em 1962. A orientação é de que o contato seja salvo com o nome “Pagu” ou de outra forma para garantir discrição. Caso o agressor tenha acesso ao celular, também há a orientação de que as mensagens trocadas sejam apagadas após o envio.

