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POLÍCIA

Jaboatão: homem é detido após conduzir carro roubado e transportar droga, arma e R$ 8 mil ilegais

Flagrante foi realizado em uma fiscalização do Núcleo de Operações Especiais da PRF, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife

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Homem é detido em Jaboatão após conduzir carro roubado, transportar droga, arma e R$8 mil ilegaisHomem é detido em Jaboatão após conduzir carro roubado, transportar droga, arma e R$8 mil ilegais - Foto: PRF / Divulgação

Um homem que dirigia um carro roubado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (9), no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência, ele também transportava droga, arma e R$ 8 mil de forma ilegal. 

Segundo a corporação, o veículo que ele conduzia havia sido roubado em 8 de fevereiro, no bairro de Piedade, também em Jaboatão dos Guararapes. O carro ainda tinha as placas clonadas. 

Foram encontrados dentro do carro uma pistola com 25 munições calibre no .40, no banco de trás do motorista, R$ 8 mil sem origem declarada, no porta-luvas, e 50 gramas de maconha, no porta-malas.

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O motorista não falou sobre onde havia conseguido o veículo, a pistola, a droga e o dinheiro.

O suspeito foi conduzido junto ao veículo e o material ilegal à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, em Jaboatão, onde irá responder por porte ilegal de arma, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

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