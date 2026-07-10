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POLÍCIA Jaboatão: homem é detido após conduzir carro roubado e transportar droga, arma e R$ 8 mil ilegais Flagrante foi realizado em uma fiscalização do Núcleo de Operações Especiais da PRF, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife

Um homem que dirigia um carro roubado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (9), no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência, ele também transportava droga, arma e R$ 8 mil de forma ilegal.

Segundo a corporação, o veículo que ele conduzia havia sido roubado em 8 de fevereiro, no bairro de Piedade, também em Jaboatão dos Guararapes. O carro ainda tinha as placas clonadas.

Foram encontrados dentro do carro uma pistola com 25 munições calibre no .40, no banco de trás do motorista, R$ 8 mil sem origem declarada, no porta-luvas, e 50 gramas de maconha, no porta-malas.

O motorista não falou sobre onde havia conseguido o veículo, a pistola, a droga e o dinheiro.

O suspeito foi conduzido junto ao veículo e o material ilegal à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, em Jaboatão, onde irá responder por porte ilegal de arma, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

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