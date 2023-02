A- A+

Apreensão Homem é detido no Curado, em Jaboatão, com 51 Kg de maconha guardada em carro furtado Veículo não possuía seguro; motorista havia fugido do sistema prisional

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava 51,4 Kg de maconha em um carro furtado, na última sexta-feira (3), no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes.



A ação aconteceu durante uma fiscalização para coibir o trânsito de veículos pelo acostamento no trecho em obras da rodovia. O cheiro de dentro do carro chamou atenção da equipe, que logo encontrou maconha nos bancos traseiros e no porta-malas. Em seguida, com a consultura, foi descoberto que o carro havia sido furtado em 31 de agosto do ano passado no Recife. Segundo a prorietária do veículo, o automóvel não possuia seguro.



O homem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, na Zona Norte da Capital. Ele havia fugido do sistema prisional e poderá responder por tráfico de drogas e receptação.

Veja também

Mundo Tubarão mata adolescente na Austrália