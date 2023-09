A- A+

assédio Homem é detido por apalpar ao vivo nádegas de repórter de TV na Espanha A agressão contra a jornalista ocorreu nesta terça-feira (12), durante um programa ao vivo; o homem foi preso pouco tempo depois do ato

Um homem que apalpou ao vivo as nádegas de uma repórter de televisão, nesta terça-feira (12), na Espanha, foi preso pouco depois do ato, informou a polícia.

A prisão ocorre logo depois da polêmica pelo beijo não consentido do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em uma jogadora.

"Preso por agredir sexualmente uma repórter enquanto estava realizando um ao vivo de televisão", informou a Polícia Nacional espanhola na rede social X (antigo Twitter), juntamente com um vídeo da detenção.

Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Desde uma recente reforma no Código Penal espanhol, todo abuso sexual pode ser considerado agressão sexual, um tipo penal que agrupa todos os tipos de violência sexual.

Os fatos ocorreram nesta terça, quando a repórter Isa Balado comentava algumas prisões em Madri, e um jovem se aproxima dela por trás e apalpa suas nádegas, segundo as imagens do programa "En boca de todos", do canal de televisão Cuatro.

O jovem fica ao lado dela, perturbando-a, e um apresentador do programa pergunta incrédulo à repórter: "ele acabou de tocar na sua bunda?".

"Sim", responde ela, antes de ir até o jovem: "por mais que você queira nos perguntar de que canal somos, você realmente precisa tocar na minha bunda?”

O jovem nega ter feito isso, mas antes de sair acaricia os cabelos da jornalista.

"Em uma sociedade que queremos que seja melhor, isso não pode acontecer e esse sentimento de impunidade não pode existir. Isso é uma falta de respeito e espero que todo o peso da lei recaia sobre ele", disse o apresentador do programa, Diego Losada, de acordo com o site da Cuatro.

A ministra da Igualdade em exercício, Irene Montero, escreveu no X: "os toques não consensuais são violência sexual e dizemos chega à impunidade".

Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a @IsaBalado. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) September 12, 2023

Este episódio ocorre logo após a renúncia do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, por beijar a jogadora Jenni Hermoso na boca momentos após a vitória da Espanha na Copa do Mundo Feminina na Austrália.

O beijo, que a jogadora disse não ter sido consensual, causou comoção nacional e internacional que levou à renúncia de Rubiales, que também terá que responder sobre o episódio perante um juiz na sexta-feira.

