INGESTÃO DE BALAS Homem é diagnosticado com diverticulite aguda após comer 3 kg de balas de gelatina; entenda Depois de abrir o pacote, Rimmington devorou as balas de goma ao longo de três noites após o jantar

Um homem de 33 anos foi diagnosticado com diverticulite aguda, inflamação e infecção repentinas do intestino grosso após ingerir 3 quilos de bala de gelatina em três dias. Nathan Rimmington diz que se contorceu em agonia absoluta" e precisou procurar um hospital.

Normalmente, o pacote comprado pelo empresário, é vendido para donos de lojas de doces. Depois de abri-lo, Rimmington devorou as balas de goma ao longo de três noites após o jantar, consumindo um total de 10.461 calorias.

Dias depois, ele começou a sentir cólicas estomacais agonizantes que ele inicialmente atribuiu a um churrasco de domingo que havia comido. Mas quando sua condição não melhorou, ele marcou uma consulta com um clínico geral. O médico, notando a pressão arterial alta e muito suor, o encaminhou a um pronto-socorro.

"Fiquei no hospital por seis dias. Perguntaram o que eu tinha comido e só consegui pensar no jantar de domingo, então atribuíram a intoxicação alimentar. Então eles disseram: 'Você tem muita gelatina [no seu organismo], você come muitos doces?”.

Altos níveis de gelatina, encontrados em balas de goma, podem causar obstruções intestinais e, em circunstâncias graves, podem exigir cirurgia. Os médicos diagnosticaram Nathan com diverticulite aguda, inflamação e infecção repentinas do intestino grosso, e ele foi conectado a soro intravenoso para limpar seu sistema.

Um ano depois do ocorrido, Rimmington afirma que está passando por um tipo de "Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) com as balas" e que não colocou nenhuma em seu organismo desde então.

"Foi minha própria culpa estúpida, não comi uma bala em forma de garafa de refrigerante desde então. No meu aniversário, minha melhor amiga me comprou um saco de 3 kg de garrafas de refrigerante de brincadeira. É como TEPT, agora vejo e penso que vou acabar no pronto-socorro", diz.

"Meu conselho para evitar que a mesma coisa aconteça com qualquer outra pessoa é fazer isso com moderação, não exagerar e acabar consumindo quilos de uma vez”, diz.

