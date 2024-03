A- A+

infecção Homem é diagnosticado com infecção mortal depois de tentar remover pelo encravado da perna; entenda Steven passou por uma série de complicações alarmantes, como: coágulos sanguíneos, pneumonia, falência de órgãos e problema nos pulmões

Um homem foi diagnosticado com sepse potencialmente fatal após tentar remover um pelo encravado da perna. Steven, cujo sobrenome e idade não foram revelados, foi deixado em coma, declarado com morte cerebral e os médicos deram apenas 4% de chance de vida.

A sepse é uma reação extrema do sistema imunológico do corpo a uma infecção. Apelidado de “assassino silencioso”, pode desencadear rapidamente uma série de complicações potencialmente fatais, incluindo falência de órgãos e, se não for tratada, morte.

O choque séptico levou a uma série de complicações alarmantes, incluindo coágulos sanguíneos, pneumonia, falência de órgãos e doença pulmonar SDRA - síndrome do desconforto respiratório agudo.

Os médicos descobriram então que a infecção bacteriana séptica atingiu seu coração e o “destruiu”, afirmou a irmã dele por meio de vídeos no TikTok. Durante todo o mês em que Steven esteve em coma, ele passou por inúmeras terapias para tratar suas doenças.

Ele passava quase 18 horas por dia virando-se de costas para o peito, o que melhorava o fluxo de oxigênio para os pulmões. Steven foi submetido a uma cirurgia cardíaca aberta para reparar os danos causados pela sepse ao órgão.

Os médicos também inseriram drenos em seu peito para remover o excesso de líquido que pressionava seu coração e pulmões – removendo mais de um galão de líquido. Um mês depois, Steven saiu do coma sem mostrar sinais de danos cerebrais e desde então se recuperou quase totalmente.

Sepse

A septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis, é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central.

A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo, o que causa doenças mais graves. Tanto que, antigamente, a condição era chamada de "infecção no sangue".

Os sintomas — e os tratamentos — variam de acordo com o foco originário da síndrome. Em casos graves, a septicemina pode causar falência múltipla de órgãos e o chamado choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente e não responde ao tratamento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a síndrome é uma das principais causas de morte no mundo. Idosos, crianças, pessoas hospitalizadas ou com doenças crônicas e aquelas com sistemas imunológicos frágeis constituem os grupos de risco.

A OMS alerta que a maioria dos casos da síndrome pode ser evitada com cuidados simples, como lavar as mãos com água e sabão, manter a carteira de vacinação em dia e evitar o uso indiscriminado de antibióticos.

Veja também

Mobilidade Encerrado bloqueio de rodoviários em protesto por salários atrasados na área central do Recife