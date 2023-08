Homem é empurrado para fora de BRT em movimento após importunar sexualmente passageira

A- A+

Um homem, de 34 anos, foi preso, na tarde dessa terça-feira (15), após importunar sexualmente uma jovem de 28 anos em ônibus do BRT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Leonardo Brito Rodrigues estava na linha que fazia o trajeto Guaratiba, no sentido Terminal Alvorada. Quando o ônibus passou pelo Túnel da Grota Funda, no corredor Transoeste, segundo testemunhas, o suspeito colocou o pênis para fora, enrolou no casaco e a encostou numa

Segundo a mãe da vítima, a jovem está muito abalada e ficará de licença do trabalho por dois dias:

— Ela precisa se acalmar para conseguir voltar a rotina de todos os dias. Está com muito medo também de retornar ao BRT, da insegurança — contou a mãe.

Leonardo caiu do modal e fraturou a perna. Agentes do BRT Seguro foram chamados e levaram o agressor até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passará por cirurgia. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra) como importunação sexual. Segundo a Polícia Civil, Rodrigues ficará sob custódia no hospital, após ter sido autuado em flagrante.

Ao g1, o pai da jovem contou que o ônibus não estava cheio, mas o homem se sentou ao lado da filha, “encostando demais”. “Quando ela olhou, ele estava com o órgão dele para fora dentro do ônibus. Ela perguntou: ‘O que é isso?!’”, narrou. Ainda de acordo com o pai da vítima, um passageiro percebeu e foi intervir. “Ele levantou o casaco dele [agressor] e viu órgão todo para fora, prestes a ejacular em cima dela”, afirmou.

Um vídeo mostra o agressor sendo conduzido na cadeira de rodas. Segundo o hospital, o estado de saúde do paciente é estável.

Veja também

Recife Jardim Botânico e Econúcleo do Parque da Jaqueira oferecem atividades gratuitas neste fim de semana