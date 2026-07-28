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RECIFE

Homem é encontrado morto às margens da BR-101, no Recife; polícia investiga possível latrocínio

Crime aconteceu no quilômetro 56 da rodovia, no bairro da Guabiraba

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Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para investigar o casoDepartamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para investigar o caso - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um homem de 50 anos foi encontrado morto às margens da BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, na madrugada desta terça-feira (28). 

A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de um possível latrocínio, crime caracterizado como roubo seguido de morte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada por volta das 3h50 para atender a uma ocorrência no quilômetro 56 da rodovia. Quando a equipe chegou ao local, policiais militares já realizavam o isolamento da área.

Após a perícia do Instituto de Criminalística (IC), foi constatado que a vítima apresentava uma lesão provocada por disparo de arma de fogo.

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O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para investigar o caso. A Polícia Civil acrescentou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria. As investigações seguem em andamento.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito no trecho da BR-101 fluía normalmente até a última atualização da reportagem. No entanto, a presença das equipes policiais fazia com que os motoristas reduzissem a velocidade para observar a ocorrência, provocando lentidão no local.

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