Homem é encontrado morto em caixa d'água na cidade de Garanhuns; PCPE investiga caso

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A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de um homem de 28 anos, encontrado sem vida em uma caixa d'água na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu nessa segunda-feira (6).



A Polícia Militar foi acionada por meio do 9º BPM e informou que, ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros e o Samu já estavam na área. A equipe realizou o isolamento até a chegadas dos órgãos competentes.

Informações iniciais apontam que o homem é eletricista, estaria trabalhando no local e teria sofrido uma descarga elétrica ao manusear uma bomba d'água.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou o caso como morte a esclarecer "sem indício de crime", por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns. Inquérito foi instaurado para apurar a causa da morte.

"As investigações seguem em andamento", destacou a corporação.

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