URGENTE Homem é encontrado morto, no Centro do Recife; suspeita é de que estaria tentando roubar fios Corpo está ao chão desde às 4h

Um homem não identificado foi encontrado morto, ao chão da Rua do Hospício, na altura da Escola de Referência em Ensino Médio Sizenando Silveira, em Santo Amaro, no centro do Recife, na manhã desta quarta-feira (14).

Segundo informações de moradores do local, ele estaria tentando furtar fios de alta tensão e estava em cima de um dos postes que alimentam a área, quando, por volta das 4h, teria tomado uma forte descarga elétrica e caído já sem vida.

Agentes da Guarda Municipal do Recife isolaram a área. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) também estiveram no local para orientar os condutores. Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) ainda não compareceram.

O que diz a Neoenergia?

Procurada pela reportagem, a Neoenergia Pernambuco "lamenta mais uma tentativa de furto de fios que resultou em morte. A empresa reforça que apenas profissionais capacitados estão autorizados a intervir na rede de distribuição de energia".

