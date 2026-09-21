Homem morre eletrocutado após subir em poste e ficar preso à fiação em Olinda

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Um homem morreu após sofrer um choque elétrico ao se pendurar em um poste no bairro de Jardim Brasil II, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (21).

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que o homem, ainda não identificado, aparentava ter 25 anos. Ele "foi encontrado sobre um poste de energia elétrica, preso à fiação". A ocorrência foi registrada como "morte acidental".

Procurada, a Neonergia Pernambuco lamentou o falecimento. A distribuidora também afirmou que, "segundo informações preliminares, ele tentava furtar cabos da rede elétrica". A polícia não confirmou a informação.



"A distribuidora realizou a desenergização da rede para permitir a atuação do Corpo de Bombeiros. A Neoenergia reitera que apenas profissionais habilitados e autorizados podem subir nos postes, devido ao risco inerente ao serviço", completou, por meio de nota.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o corpo do homem é retirado da fiação por agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Procurada, a corporação afirmou que, quando chegou ao local, "vítima estava sem sinais vitais".



"Uma equipe do Grupamento de Bombeiros de Salvamento foi enviada ao local e realizou a retirada do corpo. Durante a ocorrência, o CBMPE manteve contato com a Neoenergia, que foi acionada para o atendimento relacionado à rede elétrica", informou.



Após a retirada, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).



Confira, abaixo, a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na madrugada desta segunda-feira (21), para uma ocorrência envolvendo uma pessoa localizada sobre um poste, em Olinda. A vítima estava sem sinais vitais.

Uma equipe do Grupamento de Bombeiros de Salvamento foi enviada ao local e realizou a retirada do corpo. Durante a ocorrência, o CBMPE manteve contato com a Neoenergia, que foi acionada para o atendimento relacionado à rede elétrica.

A ocorrência contou com uma viatura de Auto Busca e Salvamento e foi encerrada no local. Após a retirada, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).



Confira, abaixo, a nota da Neonergia Pernambuco na íntegra:



A Neoenergia Pernambuco lamenta o falecimento de um homem, nesta madrugada, após sofrer descarga elétrica ao subir em um poste, em Jardim Brasil II, Olinda. Segundo informações preliminares, ele tentava furtar cabos da rede elétrica. A distribuidora realizou a desenergização da rede para permitir a atuação do Corpo de Bombeiros. A Neoenergia reitera que apenas profissionais habilitados e autorizados podem subir nos postes, devido ao risco inerente ao serviço.

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