Homem morre eletrocutado após subir em poste e ficar preso à fiação em Olinda
Caso aconteceu bairro de Jardim Brasil II, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR)
Um homem morreu após sofrer um choque elétrico ao se pendurar em um poste no bairro de Jardim Brasil II, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (21).
Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que o homem, ainda não identificado, aparentava ter 25 anos. Ele "foi encontrado sobre um poste de energia elétrica, preso à fiação". A ocorrência foi registrada como "morte acidental".
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Procurada, a Neonergia Pernambuco lamentou o falecimento. A distribuidora também afirmou que, "segundo informações preliminares, ele tentava furtar cabos da rede elétrica". A polícia não confirmou a informação.
"A distribuidora realizou a desenergização da rede para permitir a atuação do Corpo de Bombeiros. A Neoenergia reitera que apenas profissionais habilitados e autorizados podem subir nos postes, devido ao risco inerente ao serviço", completou, por meio de nota.
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o corpo do homem é retirado da fiação por agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Procurada, a corporação afirmou que, quando chegou ao local, "vítima estava sem sinais vitais".
"Uma equipe do Grupamento de Bombeiros de Salvamento foi enviada ao local e realizou a retirada do corpo. Durante a ocorrência, o CBMPE manteve contato com a Neoenergia, que foi acionada para o atendimento relacionado à rede elétrica", informou.
Após a retirada, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).
Confira, abaixo, a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na madrugada desta segunda-feira (21), para uma ocorrência envolvendo uma pessoa localizada sobre um poste, em Olinda. A vítima estava sem sinais vitais.
Uma equipe do Grupamento de Bombeiros de Salvamento foi enviada ao local e realizou a retirada do corpo. Durante a ocorrência, o CBMPE manteve contato com a Neoenergia, que foi acionada para o atendimento relacionado à rede elétrica.
A ocorrência contou com uma viatura de Auto Busca e Salvamento e foi encerrada no local. Após a retirada, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).
Confira, abaixo, a nota da Neonergia Pernambuco na íntegra:
A Neoenergia Pernambuco lamenta o falecimento de um homem, nesta madrugada, após sofrer descarga elétrica ao subir em um poste, em Jardim Brasil II, Olinda. Segundo informações preliminares, ele tentava furtar cabos da rede elétrica. A distribuidora realizou a desenergização da rede para permitir a atuação do Corpo de Bombeiros. A Neoenergia reitera que apenas profissionais habilitados e autorizados podem subir nos postes, devido ao risco inerente ao serviço.