POLÍCIA Homem é esfaqueado em tentativa de assalto em parada de ônibus no Cais de Santa Rita, no Recife Polícia registrou o caso como tentativa de latrocínio e disse que o homem deu entrada no Hospital da Restauração

Um homem de 45 anos foi agredido a golpes de faca na madrugada desta quarta-feira (5) no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, área central do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, ele foi vítima de uma tentativa de assalto em uma parada de ônibus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 2h15 e informou que o homem foi removido pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods).

A polícia registrou o caso como tentativa de latrocínio e disse que o homem deu entrada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Informações preliminares indicam que o homem recebeu alta médica.

O autor da tentativa de latrocínio não foi identificado e fugiu após cometer o crime.

"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", disse a Polícia Civil.

