Recife Homem é esfaqueado no pescoço após pedir cigarro a passageira no Terminal Integrado Joana Bezerra Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (30)

Um homem de 26 anos foi esfaqueado no pescoço no Terminal Integrado Joana Bezerra, área central do Recife.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (30). A agressora é uma mulher, que não teve nome e idade divulgados.

Informações apuradas no local apontam que ela estava fumando e teria esfaqueado o homem, que vive em situação de rua, após ele pedir um cigarro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local por volta das 8h40 e encaminhou a vítima para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o efetivo do 16º BPM esteve na área e deu apoio à equipe do Samu.

