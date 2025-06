A- A+

VIOLÊNCIA Homem é esfaqueado pela ex-mulher enquanto segurava o filho do casal, de 10 meses A suspeita admitiu o crime, mas alegou legítima defesa. Outro vídeo, registrado momentos antes do crime, mostra o homem apontando uma faca para a perna da companheira

Um homem de 30 anos morreu após ser esfaqueado diversas vezes no peito, pela companheira, enquanto segurava o filho do casal, de 10 meses, no braço.



Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que Pollyana Vitória Lima Marinho da Silva, de 23 anos, desferiu os golpes de faca contra Leonardo da Silva do Santos, na última quinta-feira (26), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes.

Nas imagens do circuito, é possível ver que Leonardo deixa a criança no berço, em segurança, e corre em direção à rua para pedir socorro. Ele chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Engenho Velho, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que policiais do 25º BPM foram acionados para a ocorrência. Mas ao chegarem na UPA do Engenho Velho, Leonardo já havia falecido.

Ainda de acordo com a PM, Pollyana admitiu o crime, mas alegou legítima defesa. Outro vídeo, registrado momentos antes do crime, mostra Leonardo apontando uma faca para a perna de Pollyana, enquanto os dois estavam sentados no sofá.

A mulher foi conduzida pelos policiais ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde teve a prisão em flagrante decretada.

Um outro vídeo registrado pela câmera de segurança da casa mostra Leonardo com a faca, apontada para a perna de Pollyana, em outro momento, quando os dois estavam sentados em um sofá.

Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Pollyana passou por audiência de custódia realizada, na sexta-feira (27), no Polo de Audiências de Custódia de Jaboatão dos Guararapes, e teve a prisão domiciliar concedida, "tendo o juízo do plantão acompanhado o requerimento do Ministério Público de Pernambuco em razão da mesma ser genitora de filhos menores".

