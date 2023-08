Homem é esfaqueado enquanto andava a cavalo no Agreste de Pernambuco

A- A+

Um homem de 48 anos foi esfaqueado enquanto andava a cavalo, na cidade de Altinho, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu nessa terça-feira (29) e foi registrado como tentativa de homicídio.



De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), a vítima, identificada como José Abenildo de Sobral, foi surpreendida por dois homens em uma fazenda, na zona rural da cidade.



Um dos suspeito teria puxado José do cavalo, esfaqueado-o e fugido em seguida.

A vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde.



O crime foi registrado na Delegacia de Caruaru. A Polícia Civil apura o caso.

