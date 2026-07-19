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Polícia Homem é espancado até a morte enquanto dorme na rua em Boa Viagem Crime ocorreu à luz do dia, em rua movimentada da Zona Sul do Recife

Um homem em situação de rua foi espancado até morrer no sábado (18), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Através de imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o executor batendo repetidamente, com um barrote, por cerca de 40 segundos, até deixar o local andando.

O crime, que aconteceu na área externa de uma lanchonete na Rua Barão de Souza Leão em frente a um colégio, foi confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

À luz do dia, o criminoso chega ao local, arremessa algum objeto contra o homem, que estaria dormindo e, em seguida, desfere dezenas de golpes contra a vítima. Depois disso, o autor do crime fugiu.

Nas imagens, ainda é possível ver que carros e pedestres passam pela via. Um homem que andava pela calçada testemunha o crime e sai correndo.

Segundo a Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, a vítima foi encontrada sem vida na via pública e “com lesões de objeto contundente”.

A PCPE não divulgou o nome do homem assassinado, nem a prisão de algum suspeito. Em nota, a corporação explicou que “as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido”, no que classificou como “homicídio consumado”.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi contatada pela reportagem, mas ainda não respondeu.

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