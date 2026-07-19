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Polícia

Homem é espancado até a morte enquanto dorme na rua em Boa Viagem

Crime ocorreu à luz do dia, em rua movimentada da Zona Sul do Recife

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Crimoso golpeia homem em situação de rua com barroteCrimoso golpeia homem em situação de rua com barrote - Foto: WhatsApp/Reprodução

Um homem em situação de rua foi espancado até morrer no sábado (18), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Através de imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o executor batendo repetidamente, com um barrote, por cerca de 40 segundos, até deixar o local andando.

O crime, que aconteceu na área externa de uma lanchonete na Rua Barão de Souza Leão em frente a um colégio, foi confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

À luz do dia, o criminoso chega ao local, arremessa algum objeto contra o homem, que estaria dormindo e, em seguida, desfere dezenas de golpes contra a vítima. Depois disso, o autor do crime fugiu. 

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Nas imagens, ainda é possível ver que carros e pedestres passam pela via. Um homem que andava pela calçada testemunha o crime e sai correndo.

Segundo a Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, a vítima foi encontrada sem vida na via pública e “com lesões de objeto contundente”.

A PCPE não divulgou o nome do homem assassinado, nem a prisão de algum suspeito. Em nota, a corporação explicou que “as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido”, no que classificou como “homicídio consumado”.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi contatada pela reportagem, mas ainda não respondeu.

 

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