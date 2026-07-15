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CRIME Homem é espancado por passageiros após tentar assaltar ônibus em Jaboatão dos Guararapes Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o suspeito foi imobilizado até a chegada dos policiais

Um homem foi preso em flagrante após tentar assaltar um ônibus no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na noite da última segunda-feira (13). O caso ocorreu em um ônibus da linha Candeias/TI Tancredo Neves.

Segundo informações da TV Globo, o suspeito de 27 anos portava uma faca e chegou a ferir o motorista do veículo, mas foi contido pelos passageiros, que chamaram a polícia.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que o assaltante foi rendido e espancado pelos populares até a chegada das autoridades.

Nos vídeos, diversas pessoas aparecem se reunindo para golpear o homem com chutes e socos, que aparece deitado no chão.



Em contato com a Folha de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), afirmou que controlou a situação e encaminhou o suspeito a uma unidade de saúde para atendimento.



Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a prisão em flagrante, por meio da Delegacia de Plantão de Prazeres, pelo crime de roubo a coletivo.



"Foi instaurado inquérito para esclarecer todos os fatos. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da justiça", completou a PCPE.

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