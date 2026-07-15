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CRIME

Homem é espancado por passageiros após tentar assaltar ônibus em Jaboatão dos Guararapes

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o suspeito foi imobilizado até a chegada dos policiais

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Homem é preso em flagrante após tentar assaltar um ônibus em Jaboatão de GuararapesHomem é preso em flagrante após tentar assaltar um ônibus em Jaboatão de Guararapes - Foto: Instagram/Jaboatão Ordinário/Reprodução

Um homem foi preso em flagrante após tentar assaltar um ônibus no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na noite da última segunda-feira (13). O caso ocorreu em um ônibus da linha Candeias/TI Tancredo Neves.

Segundo informações da TV Globo, o suspeito de 27 anos portava uma faca e chegou a ferir o motorista do veículo, mas foi contido pelos passageiros, que chamaram a polícia.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que o assaltante foi rendido e espancado pelos populares até a chegada das autoridades.

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Nos vídeos, diversas pessoas aparecem se reunindo para golpear o homem com chutes e socos, que aparece deitado no chão.

Em contato com a Folha de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), afirmou que controlou a situação e encaminhou o suspeito a uma unidade de saúde para atendimento.

Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a prisão em flagrante, por meio da Delegacia de Plantão de Prazeres, pelo crime de roubo a coletivo.

"Foi instaurado inquérito para esclarecer todos os fatos. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da justiça", completou a PCPE.

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