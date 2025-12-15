A- A+

PAULISTA Homem é expulso de ônibus por passageiros após agredir idoso, no TI Pelópidas Silveira Em imagens cedidas à reportagem é possível ver o homem sendo retirado do coletivo com socos, tapas e chutes

Um homem foi expulso de um ônibus no T.I Pelópidas Silveira, em Paulista, no Grande Recife, no sábado (13).

Segundo a Polícia Militar, ele teria agredido um idoso dentro do coletivo. Em seguida, ele foi retirado do local, com agressões, por outros passageiros.

Em imagens cedidas à reportagem, é possível ver a confusão. O homem é arrastado do ônibus com socos, tapas e chutes. Já do lado de fora do ônibus, ele é recolhido por policiais que estavam no terminal e se aproximaram após verem o tumulto.

Com a chegada do policiamento, segundo a PMPE, "os agressores se dispersaram" e o homem deixou o local.

"O idoso que supostamente teria sido agredido por ele não se encontrava mais na área. A equipe policial realizou buscas nas imediações, porém não obteve êxito em localizá-lo", completou a polícia.

A Folha de Pernambuco procurou a Nova Mobi-PE, responsável por gerir os terminais de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR), em busca de um posicionamento. A empresa informou que fez o procedimento orientado padrão e acionou a polícia para conter a situação.

