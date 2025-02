A- A+

Homem é gravemente ferido após ser atacado no memorial do Holocausto em Berlim, informa polícia Incidente acontece às vésperas das eleições legislativas de domingo

Um homem ficou gravemente ferido nesta sexta-feira (21) em Berlim, após ser atacado possivelmente com um "objeto perfurocortante" no memorial do Holocausto, localizado no centro da capital alemã, perto da embaixada dos Estados Unidos, informou a polícia.

Este incidente acontece às vésperas das eleições legislativas de domingo e depois de diversos ataques com faca e atropelamentos em massa que causaram comoção na Alemanha nas últimas semanas.

"Um homem foi gravemente ferido", escreveu a polícia na rede social X. "As equipes de resgate estão atendendo várias pessoas que presenciaram os fatos", acrescentou.

A polícia informou que o incidente aconteceu por volta das 18h locais (14h em Brasília) quando "um homem atacou outro, possivelmente com um objeto perfurocortante".

Nas imediações do Memorial do Holocausto, é possível ouvir sirenes e as forças de segurança isolaram um perímetro.

Um jornalista da AFP presente no local informou que há dezenas de viaturas da polícia e um caminhão dos bombeiros com uma plataforma elevada, que parece servir como ponto de observação para se ter uma visão panorâmica do local e procurar o fugitivo.

O jornal local Bild noticiou um "ataque com faca" e afirmou que os serviços de emergência estão atendendo várias pessoas que estão em "estado de choque".

Polícia afirma que prendeu suspeito

"Acabamos de prender um homem suspeito", garantiu o porta-voz da polícia, Florian Nath. "Estamos investigando urgentemente [...] se poderia ser o suspeito que cometeu o crime hoje aqui por volta das 18h [locais, 14h em Brasília]", acrescentou.

