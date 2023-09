A- A+

POLÍCIA Homem é morto a pauladas em Paulista; Polícia investiga autoria e motivação Samu chegou a ser acionado, mas encontrou o homem já morto no local

Um homem de 48 anos foi morto a pauladas, em Arthur Lundgren, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada de domingo (24).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada morta em via pública com "lesões de objeto contudente na região da cabeça".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância ao local por volta das 4h. Segundo o Samu, quando a equipe chegou ao local encontrou o homem já morto.

"As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", disse a Polícia Civil, em nota.

Ainda não se sabe a autoria e a motivação do crime, que devem ser esclarecidas pelo inquérito em aberto. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

