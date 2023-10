Homem é morto a tiros dentro de apartamento em Paulista

A- A+

Um homem de 25 anos foi morto a tiros dentro de um apartamento no Residencial Governador Eduardo Campos, no bairro de Maranguape 2, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa terça-feira (3).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima Lucas Fernandes da Silva, estava na residência quando três homens - ainda não identificados - entraram, efetuaram os disparos e fugiram.

"Um inquérito foi instaurado, e as investigações seguirão até elucidação do crime", afirmou a Polícia Civil, que registrou o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

A ocorrência foi notificada como homicídio consumado. O corpo do homem foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

