CRIMINALIDADE Homem é morto a tiros dentro de casa, na comunidade do V8, em Olinda Residência onde vítima estava foi cercada por criminosos

Um homem identificado como Ivanildo Júnior da Silva, de idade não divulgada, foi morto a tiros no bairro do Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (10). A ocorrência foi registrada às 5h.

Segundo informações policiais, ele estava dentro de uma casa na comunidade do V8, onde morava com a mãe e irmão. O local teria sido cercado e invadido por mais de 12 indivíduos encapuzados, que se passaram por policiais civis.

Ao invadir o local, efetuaram vários disparos de armas de fogo contra a vítima. Ivanildo teria, ainda segundo a polícia, passagem pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco informou à reportagem que a ocorrência ainda está em andamento. Foram enviadas ao local equipes da Polícia Científica e do Instituto de Medicina Legal (IML).

