Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife

A- A+

Um homem foi morto a tiros no início da tarde dessa quinta-feira (3), dentro da própria residência, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. O crime aconteceu na rua Delfim.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, de idade e nome não divulgados, foi encontrada com lesões provocadas por disparos de arma de fogo.



O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife.



O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídio na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso e a motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.

Veja também

Ucrânia Treinamento ocidental frustra avanço da contraofensiva da Ucrânia