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HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento em Paulista; polícia procura criminosos

Polícia Civil também confirmou que outro homem que estava no local, de 44 anos, foi ferido pelos criminosos, mas sobreviveu

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Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento em PaulistaHomem é morto a tiros dentro de estabelecimento em Paulista - Foto: Instagram @maranguapeconectado/Cortesia

Um homem de 43 anos foi morto a tiros em um estabelecimento comercial no bairro Aurora, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na noite da última terça-feira (22).

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que que "segundo informações, dois indivíduos chegaram em um veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito".

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A Polícia Civil também confirmou que outro homem que estava no local, de 44 anos, foi ferido pelos criminosos, mas sobreviveu.

A ocorrência foi registrada como homicídio consumado e uma tentativa de homicídio por meio do DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", afirmou a corporação.

Os nomes das vítimas não foram informados. Até a publicação da reportagem, os criminosos seguem foragidos.

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