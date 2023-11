A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Homem é morto a tiros dentro de loja de celular na Bomba do Hemetério Segundo a Polícia Civil, o homem morreu ainda no local

Um homem de 38 anos foi assassinado a tiros no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, no final da manhã de segunda-feira (13). A vítima, identificada como Thiago Vieira da Silva, foi alvejada no banheiro de uma loja de celulares, localizada na rua Arlindo Cisneiros.

O crime foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital como homicídio consumado. Segundo a corporação, o homem morreu ainda no local.

Ainda não se sabe a autoria e a motivação do crime, que deverão ser apontadas pela investigação policial. "Um inquérito foi instaurado e as investigações seguirão até o esclarecimento dos fatos", explicou a Polícia Civil.

O corpo de Thiago foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.



