VIOLÊNCIA Homem é morto a tiros, e adolescente fica ferida no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife Polícia Civil de Pernambuco está investigando o caso

A Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Polícia Civil de Pernambuco registrou um homicídio consumado e uma tentativa na última quarta-feira (28), no bairro do Vasco da Gama, Zona Norte do Recife.

Rakan Campos, de 23 anos, morreu. Ele foi encontrado junto com uma adolescente de 15 anos, em um imóvel localizado na rua Douradinha.

Ambos com perfurações de arma de fogo. Segundo a polícia, a jovem foi encaminhada para a UPA de Nova Descoberta e, posteriormente, transferida para o Hospital da Restauração, no Derby, Centro do Recife.

De acordo com a assessoria de comunicação do HR, ela foi avaliada e recebeu alta médica.

Histórico do homem

Informações indicam que Rakan teria sofrido duas tentativas de homicídio, uma no dia 31 de dezembro e outra no último dia 5.

Dois dias depois, ele teria dado entrada na Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, Zona Norte do Recife, após agredir a avó, verbalmente.

A família do homem foi procurada, mas preferiu não conceder entrevista. Nas redes sociais, o irmão da vítima, que não será identificado, lamentou a morte e falou sobre as escolhas da vida.

"Independente da escolha ao caminhar pela vida, o irmão, filho e neto que ele sempre foi, deixará saudades", destacou.

"Pra sempre eu e nossa família vamos te amar, meu irmão. Que dor, meu Deus", disse ainda na postagem.

Sepultamento

Rakan não terá velório, apenas o sepultamento, que está programado para às 15h desta quinta-feira (29), no Cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife.

Com a palavra, a Polícia Militar de Pernambuco

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco esclarece o 11º batalhão que vem realizando rondas ostensivas no local, assim como diversas operações, com intuito de inibir ações delituosas, como também garantir a tranquilidade daqueles que residem e transitam na área.

“A respeito do policiamento, é realizado 24 horas por dia, por meio de Guarnições Táticas, que realizam rondas e abordagens na região com o apoio do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) e Motopatrulhamento, além de viaturas da Contrarresposta e lançamentos extraordinários voltados ao combate ao MVI. Cabe destacar que a área está sendo fortemente policiada com o apoio dos batalhões especializados”, diz o comunicado.

O comando do Batalhão se coloca à disposição e esclarece à população local e comerciantes a importância de serem prestadas as informações acerca das ocorrências nas delegacias e registro pelo 190, também afirma que continuamente são feitas análises de dados, decorrentes das ocorrências na área, com intuito de direcionar o planejamento para a intensificação do policiamento no local, a fim de reprimir ou inibir novas práticas delitivas.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a PCPE afirma que segue com as investigações sobre o caso, até que ele seja elucidado.

